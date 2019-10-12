Son dakika haberleri! Hükümetten ABD askerlerinin vurulduğu iddiasına açıklama geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu sahada inceledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız" dedi.

ABD ASKERLERİNİN VURULDUĞU İDDİASI

Akar, söz konusu iddia ile ilgili "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD’liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor." açıklaması yaptı.

ulusal.com.tr