Ulusal Kanal canlı yayınına katılan Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyi, Fırat'ın doğusu için "planlar hazır" vurgusunu yineledi. Konuşmasında, "Harekatı yürüteceğiz, belki bugün, belki yarın" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, operasyona ilişkin, 'Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz' dedi.



Ulusal Kanal'da Sinem Fıstıkoğlu ile Hafta Sonu programına katılan Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'den yapılması beklenen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalar geldi.



Operasyonun detaylarıyla ilgili bilgi veren Pekin, "Türkiye'nin amacı terör devletinin kurulmasını engellemek" dedi.



Pekin, "Önce Süleyman Şah Türbesi aşağıya indirilebilir, sonra da Tel Abyad diğer bölgelerden girilebilir" dedi.



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