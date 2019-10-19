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Son dakika haberleri! İşte terör örgütünün kimyasal bomba yalanı

Terör örgütleri, yine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) nezdinde, ülkemizi karalama çabasında. Bu kez de "Türk Ordusu Beyaz Fosfor Bombası Kullanıyor" yalanını ortaya attılar. Beyaz fosfor kimyasal silahının ilk etkisi gözlerde sulanma, kaşıntı, yanma, kızarıklık, göz kapağı ödemi ve şiddetli acı olarak gözlenir

Barış Pınarı Harekatı 19.10.2019, 16:22 19.10.2019, 16:29
Son dakika haberleri! İşte terör örgütünün kimyasal bomba yalanı

Terör örgütleri, yine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) nezdinde, ülkemizi karalama çabasında. 

Güvenlik kaynakları bölücü terör örgütünün kimyasal yalanını ortaya koydu.

Bu kez de "Türk Ordusu Beyaz Fosfor Bombası Kullanıyor" yalanı ortaya atıldı.

Beyaz fosfor kimyasal silahının ilk etkisi gözlerde sulanma, kaşıntı, yanma, kızarıklık, göz kapağı ödemi ve şiddetli acı olarak gözlenir.

Şiddetli öksürük, şiddetli nefes darlığı, aynı zamandaderide kabarcıklar gözlemlenir.

Videoda bu etkilerin hiçbirisi görülmüyor. Bunun ikinci derece yanık olduğu izleniyor.

Videoda arka plandaki ses "Ağla" diye komut veriyor.

Vücuttaki izlerin kıyafet yanığı sonucu oluştuğu gözleniyor.

ulusal.com.tr

#tsk #terör örgütü #beyaz fosfor bombası
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