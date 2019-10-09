Son dakika haberleri... Karamollaoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum" ifadelerini kullandı

Barış Pınarı Harekatı 09.10.2019, 18:13 09.10.2019, 18:23
Son dakika haberleri... Karamollaoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından harekata ilişkin paylaşımda bulundu.

Temel Karamollaoğlu, "Barış Pınarı Harekatı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum. Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesini ve bir an evvel coğrafyamızda huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
#Barış Pınarı Harekatı #saadet partisi #Temel Karamollaoğlu
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