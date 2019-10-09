Son dakika haberleri... KKTC'den Barış Pınarı Harekatı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdi.

Erdoğan, Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması direktifini, telefonla görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar'a verdi.

KKTC'den ilk mesaj

KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından yapılan açıklamada, "Anavatan Türkiye’nin kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehditini ortadan kaldırmak , Suriye’de güvenli bölge oluşturmak için düzenlediği “ Barış Pınarı” askeri harekatı başlamıştır. Kıbrıs Türk Halkı daima olduğu gibi Türkiyemizin yanındadır. Dualarımız mehmetçiğimiz, ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah , Türkiyemizin yardımcısı olsun." ifadelerine yer verildi.

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