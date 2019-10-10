Son dakika haberleri! Lavrov: Rusya ile Türkiye arasındaki askeri iletişim hattı faal durumda

Sergey Lavrov, Barış Pınarı Operasyonu başladıktan sonra ilk kez konuştu.



Rus Dışişleri Bakanı, Rusya ile Türkiye arasındaki askeri iletişim hattının faal durumda olduğunu söyledi. Çatışmaları önleme kanalımız ve düzenli iletişim kanalımız dedi.



Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Moskova'nın Ankara ile Şam arasında diyalog başlatmaya çalışacağını söyledi.



Rus Bakan, Ankara'nın kaygılarını anladıklarını ifade etti. Ancak bunların Şam'ın çıkarları gözetilerek giderilmesi gerektiğini kaydetti.



Lavrov, Türkiye'nin kaygılarının Adana Anlaşması kapsamında giderilmesi gerektiğini belirtti. Bunun birçok kez altını çizdiklerini dile getirdi.



Sergey Lavrov, Adana Anlaşması'nın etkili biçimde uygulanmasının ABD ve uluslararası koalisyonun Fırat'ın doğusundaki eylemleri nedeniyle zora girdiğini vurguladı.

ulusal.com.tr