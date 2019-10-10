Son dakika haberleri! Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ulusal Kanal canlı yayınında Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi.

Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu terörle mücadele amaçlı bir meşru savunma operasyonudur.

Önceliğimiz kuşkusuz anavatanın terör saldırılarından korunmasıdır.

ABD'nin ağır silahlarla donattığı PKK teröristlerinin güneyimizde Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit edecek bir terör devleti kurmasını önlemek, IŞİD’i de temizlemektir.

Suriye topraklarının dörtte biri PKK’nın işgali altındayken sesini çıkarmayanların Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu söyleyen Türkiye’nin meşru savunma hakkını kullanması karşısında gürültü koparmaları samimi değildir.

Türkiye üzerine senaryolar yazıp oynadıklarını Twitter'dan bile itiraf edenler daha önce başaramadılar yine başaramayacaklar."

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