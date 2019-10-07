Son dakika haberleri: MHP'li Semih Yalçın'ndan ABD Başkanı Trump'a sert yanıt
MHP'li Semih Yalçın, "Washington yönetimi Türkiye'yi hedef alırsa ne ABD'nin müttefikliği, ne NATO'nun caydırıcılığı kalır. Türkiye kendine yeni bir dünya kurar ve Washington 'İNFİRAT' politikasına dönmek zorunda kalır
Barış Pınarı Harekatı 07.10.2019, 21:54 07.10.2019, 21:59
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ABD Başkanı Trump'a yanıt verdi.
Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"1-ABD Başkanı Donald Trump; Türkiye'nin, Suriye'de kendisinin istekleriyle çelişen bir adım atması hâlinde Türk ekonomisini mahvedeceğini söylemiş. Hadi ordan densiz! Hadi Ordan!
2-Türkiye tehditlere, blöflere pabuç bırakmayacak büyük bir devlettir. Mister Trump, sen Türk ekonomisini hedef alan bir adıma cüret edersen, bir daha Orta Doğu'ya asla ayak basamazsın. O takdirde dünyanın jandarmalığını unut!
3(son)-Washington yönetimi Türkiye'yi hedef alırsa ne ABD'nin müttefikliği, ne NATO'nun caydırıcılığı kalır. Türkiye kendine yeni bir dünya kurar ve Washington "İNFİRAT" politikasına dönmek zorunda kalır."
ulusal.com.tr
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