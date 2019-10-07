Son dakika haberleri: MHP'li Semih Yalçın'ndan ABD Başkanı Trump'a sert yanıt

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ABD Başkanı Trump'a yanıt verdi.

Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"1-ABD Başkanı Donald Trump; Türkiye'nin, Suriye'de kendisinin istekleriyle çelişen bir adım atması hâlinde Türk ekonomisini mahvedeceğini söylemiş. Hadi ordan densiz! Hadi Ordan!

2-Türkiye tehditlere, blöflere pabuç bırakmayacak büyük bir devlettir. Mister Trump, sen Türk ekonomisini hedef alan bir adıma cüret edersen, bir daha Orta Doğu'ya asla ayak basamazsın. O takdirde dünyanın jandarmalığını unut!

3(son)-Washington yönetimi Türkiye'yi hedef alırsa ne ABD'nin müttefikliği, ne NATO'nun caydırıcılığı kalır. Türkiye kendine yeni bir dünya kurar ve Washington "İNFİRAT" politikasına dönmek zorunda kalır."

ulusal.com.tr