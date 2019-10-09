Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı'ndan askeri operasyon açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde terör koridoru oluşturulmasını engellemek, milli güvenliğimize tehdit oluşturan teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00’da uygulanmaya başlanmıştır." açıklaması yaptı

Barış Pınarı Harekatı 09.10.2019, 17:20
Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı'ndan askeri operasyon açıklaması

Barış Pınarı Harekatı başladı.

Harekat ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar denildi:

"Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde terör koridoru oluşturulmasını engellemek, milli güvenliğimize tehdit oluşturan teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00’da uygulanmaya başlanmıştır."

ulusal.com.tr

#Milli Savunma Bakanlığı #Barış Pınarı Harekatı
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