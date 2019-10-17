Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı’nda ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırımların söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır" denildi
Barış Pınarı Harekatı 17.10.2019, 16:42 17.10.2019, 16:46
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, şunlar denildi:
"Yaptırım Söylemleri 70 Yıllık NATO İttifak Ruhuyla Bağdaşmamaktadır
Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.
Harekâtta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır.
Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir.
DEAŞ’la mücadele de kesintisiz devam edecektir.
Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir."
ulusal.com.tr
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