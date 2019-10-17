banner1198

banner1199

banner1197

Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı’nda ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırımların söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır" denildi

Barış Pınarı Harekatı 17.10.2019, 16:42 17.10.2019, 16:46
Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar denildi:

"Yaptırım Söylemleri 70 Yıllık NATO İttifak Ruhuyla Bağdaşmamaktadır

Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. 

Harekâtta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. 

Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. 

DEAŞ’la mücadele de kesintisiz devam edecektir. 

Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir."

ulusal.com.tr

#Milli Savunma Bakanlığı #nato
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P