Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar denildi:

"Yaptırım Söylemleri 70 Yıllık NATO İttifak Ruhuyla Bağdaşmamaktadır

Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Harekâtta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır.

Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir.

DEAŞ’la mücadele de kesintisiz devam edecektir.

Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir."

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