Son dakika haberleri! MSB: Belirlenen hedefler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldüğü, belirlenen hedeflerin ele geçirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.

Harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı, gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi.Barış Pınarı Harekâtı’nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor. " ifadesi kullanıldı.