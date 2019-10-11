Son dakika haberleri! Mustafa Akıncı suskun, tepkiler çoğalıyor! "Bu vefasızlıktır utançtır"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Suriye'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek ve dayanışma belirtmemesine ulusal.com.tr yazarı Sabahattin İsmail tepki gösterdi.

İsmail, şunları ifade etti:

"1-Anavatanın terör örgütünü ezmek için başlattığı Barış Pınarı harekatının bugün 3. Günü. Akıncı hala destek ve dayanışma belirtmedi. Bu vefasızlıktır, utançtır. .Dünya durdukça bu ayıp bu utanç ona yeter. Kişi olarak belirtmeyebilir. KKTC cumhurbaşkanı olarak buna hakkı yok.

2-Akıncı.Temsil ettiğini iddia ettiği halkımızın duygu ve düşüncelerini ifade etmek zorundadır.Halkımız Anavatan ve ordumuza dayanışma içindeyken onun destek vermemesi halkı temsil etmediğini yeniden kanıtladı. Halk seçimlerde bunun hesabını soracaktır. Yazıklar olsun.

3-KKTC Meclisi AKINCININ yarattığı bu utancı ve ayıbı temizlemek,halkımızın onun gibi vefasız olmadığını,her zaman Anavatanın yanında olduğunu göstermek için bir destek ve dayanışma kararı almalıdır.hükümet bunda öncülük yapmalıdır.olmazsa partiler ortak deklarasyon yayınlamalıdı"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise harekat başlar başlamaz desteğini açıklamıştı.

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