Son dakika haberleri! NATO'dan askeri operasyon açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" dedi

Barış Pınarı Harekatı 09.10.2019, 18:09 09.10.2019, 18:09
Son dakika haberleri! NATO'dan askeri operasyon açıklaması

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" dedi.

Harekatın başlamasıyla Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı. Atışların başlamasının ardından bazı vatandaşlar da sokaklara çıkarak Mehmetçik'e destek sloganları attı.

Belediye hoparlörlerinden yapılan duyurularda, vatandaşların sınırdan uzak durmaları ve evlerine girmesi istendi.

Bu arada, obüs atışlarının ardından ilçede konuşlu askeri birliklerden çıkan araçlar sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti.

Öte yandan, Akçakale ilçesinde telefon ve internet hatlarında kesintiler yaşanıyor.

ulusal.com.tr

#nato #Barış Pınarı Harekatı
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