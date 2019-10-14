Son dakika haberleri! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamasında, "Türkiye'nin operasyonun gerginliği artırma riski var. Türkiye'nin bölgede itidalli davranmasını bekliyorum" dedi.

Stoltenberg, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Suriye'de operasyonunun bölgede gerginliği daha fazla artırma riski var.

Türkiye'nin itidalli davranmasını bekliyorum.

Ortak düşmanımız IŞİD'e karşı kazanımların korunmasına ihtiyacımız var.

Türkiye, sadece DAEŞ ile mücadele açısından değil, pek çok açıdan NATO için önemli.

Türkiye, NATO için önemli."

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