Son dakika haberleri! Nusaybin ve Ceylanpınar'a havan mermisi atıldı! YPG-PKK'lı teröristler 6 roket attı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Mardin'in Nusaybin ilçelerine Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermileri düştü. Saldırıda ölü ya da yaralı yok. Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti
Barış Pınarı Harekatı 09.10.2019, 18:15 09.10.2019, 18:14
Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü.
Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.
Bu arada, Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı.
Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.
Öte yandan Mardin'in Nusaybin ilçesine de havan mermisi düştüğü bildirildi.
TERÖRİSTLER 6 ROKET ATTI
Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.
ulusal.com.tr
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