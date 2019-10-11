Son dakika haberleri! PKK-PYD'li teröristlerin saldırısında 11 yaşındaki Mazlum Güneş şehit oldu

Şanlıurfa Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

"09.10.2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden “BARIŞ PINARI” harekatı sırasında 10.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mazlum GÜNEŞ (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehit çocuğumuza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

ulusal.com.tr