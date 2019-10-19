Son dakika haberleri! Rasulayn'da PKK cephaneliği ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatıyla ilgili yeni görüntüler paylaştı.

Türk ordusu tarafında kontrölün sağlandığı, Rasulayn'da PKK'nın tuzakladığı patlayıcıların temizliği sürüyor.

Rasulayn'da bulunan komando birlikleri, arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK'ya ait büyük bir cephaneliği ele geçirdi.

Silah ve mühimmatların gizlendiği cephanelik yok edildi.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde, daha önce de örgütün cephanelik olarak kullandığı büyük silah depoları bulunmuştu.

Bir yandan da bölgenin canlanması için çalışmalar sürüyor. Tel Abyad Hastanesi’nin hızlı şekilde hizmete sokulması için inceleme yapıldı. Hastanedeki cihazların terör örgütü PKK tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi.

ulusal.com.tr