Son dakika haberleri! Rasulayn kontrol altına alındı! İşte ilk görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar sonucunda Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.

RASULAYN'DAN İLK GÖRÜNTÜLER

Kontrol altına alınan Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali ile bir evin içerisinden ve posterlerden görüntüler yayınlandı.