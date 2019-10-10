Son dakika haberleri! Rusya'dan Türkiye ve Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

Lavrov, "Suriye ile Türkiye arasında diyaloğun başlamasını istiyoruz." dedi.

Bakan Lavrov, "Kuzey Suriye'de durumun mümkün olan en kısa sürede yatışmasının arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, şunları söyledi:

"Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD’nin bu bölgede attığı adımların sonucu."

SURİYE MİLLİ ORDUSU DA FIRAT'IN DOĞUSUNDA

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dün terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, SMO unsurları Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.

ulusal.com.tr