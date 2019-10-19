Son dakika haberleri! Suriye Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG cephaneliği ele geçirildi
Suriye Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi
Barış Pınarı Harekatı 19.10.2019, 15:23
Suriye Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu faaliyetler sırasında terör örgütüne ait büyük bir cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.
Cephaneliğin görüntüsü de paylaşıldı.
MSB'nin açıklamasında "Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi" denildi.
ulusal.com.tr
Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi pic.twitter.com/AAidiBrPLq— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) October 19, 2019
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