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Son dakika haberleri! Suriye Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG cephaneliği ele geçirildi

Suriye Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı 19.10.2019, 15:23
Son dakika haberleri! Suriye Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG cephaneliği ele geçirildi

Suriye Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu faaliyetler sırasında terör örgütüne ait büyük bir cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.

Cephaneliğin görüntüsü de paylaşıldı.

MSB'nin açıklamasında "Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi" denildi.

ulusal.com.tr

#suriye #Rasulayn #terör örgütü #pkk #YPG #cephanelik
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