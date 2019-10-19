Son dakika haberleri! Suriye Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG cephaneliği ele geçirildi

Suriye Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu faaliyetler sırasında terör örgütüne ait büyük bir cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.

Cephaneliğin görüntüsü de paylaşıldı.

MSB'nin açıklamasında "Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi" denildi.

ulusal.com.tr