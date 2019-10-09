Son dakika haberleri! Suriye Resulayn'da Türk F-16'ları vurdu, terör örgütü YPG noktalarında patlamalar oldu
Suriye Resulayn'da uçak sesleri duyuldu. Türk F-16'larının vurmasının ardından Resulayn'da terör örgütü YPG noktalarının bulunuduğu bölgede patlamalar oldu. Uçak seslerinin ardından kısa süre sonra dumanlar yükseldi. Patlama olan bölgede yoğun dumanlar çıkıyor
Barış Pınarı Harekatı 09.10.2019, 16:07 09.10.2019, 16:15
Suriye Resulayn'da uçak sesleri duyuldu.
Seslerin duyulmasından 30 saniye sonra patlama sesi duyuldu.
Türk F-16'larının vurmasının ardından Resulayn'da terör örgütü YPG noktalarının bulunuduğu bölgede patlamalar oldu.
Uçak seslerinin ardından kısa süre sonra dumanlar yükseldi.
Patlama olan bölgede yoğun dumanlar çıkıyor.
ulusal.com.tr
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