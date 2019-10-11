Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK/PYD, basını hedef aldı! Nusaybin'de 20 gazetecinin olduğu otele ikinci saldırı düzenlendi

Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda hezimete uğrayan terör örgütü PKK/PYD, basını hedef aldı.

Mardin'in Nusaybin'in ilçesinde 20 gazetecinin bulunduğu otele ateş açıldı.

Saldırıda ölen olmazken cam parçası çarpan 2 gazeteci hafif yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ölen yok.

NUSAYBİN'E HAVAN SALDIRISI

Öte yandan Suriye Kamışlı'dan Nusaybin ilçesine havan saldırısı düzenlendi.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN İKİNCİ SALDIRI

Nusaybin'de gazeteciler tekrar hedef alındı. Terör örgütünün ikinci saldırısında bir cam daha kırıldı. Özel harekat polisleri, gazetecileri otelden tahliye etti.

ulusal.com.tr