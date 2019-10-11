Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK/PYD, basını hedef aldı! Nusaybin'de 20 gazetecinin olduğu otele saldırıda 2 gazeteci hafif yaralandı

Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda hezimete uğrayan terör örgütü PKK/PYD, basını hedef aldı. Mardin'in Nusaybin'in ilçesinde 20 gazetecinin bulunduğu otele ateş açıldı. Saldırıda ölen olmazken can parçası çarpan 2 gazeteci hafif yaralandı. Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ölen yok

Barış Pınarı Harekatı 11.10.2019, 14:03 11.10.2019, 14:04
Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK/PYD, basını hedef aldı! Nusaybin'de 20 gazetecinin olduğu otele saldırıda 2 gazeteci hafif yaralandı

Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda hezimete uğrayan terör örgütü PKK/PYD, basını hedef aldı. 

Mardin'in Nusaybin'in ilçesinde 20 gazetecinin bulunduğu otele ateş açıldı. 

Saldırıda ölen olmazken can parçası çarpan 2 gazeteci hafif yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ölen yok.

NUSAYBİN'E HAVAN SALDIRISI

Öte yandan Suriye Kamışlı'dan Nusaybin ilçesine havan saldırısı düzenlendi.

ulusal.com.tr

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