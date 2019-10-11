Son dakika haberleri! Terör örgütü PYD şokta! Örgüt elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Irak'a kaçtı

Yeni Şafak gazetesi, örgüt liderinin 9 Ekim günü saat 16.00’da başlayan kara ve hava bombardımanı esnasında Kamışlı’da bulunduğunu ve kısa bir süre sonra Haseke-El Hol bölgesine geçtiğini bildirdi.

Şahin, El Hol bölgesinde örgütün Kandil ekibi ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD’li asker ve sivil temsilcilerin ‘General Mazlum’ sıfatı ile 3 yıldır muhatap aldığı Ferhat Abdi Şahin, aynı gece terör örgütü PKK’nın Suriye siyasi yapılanması Tev-Dem Başkanı Aldar Halil ile birlikte önce Irak’ın Sincar bölgesine oradan da Selahaddin şehrine geçti.

ÇOK SAYIDA ARAÇ DEĞİŞTİREREK KAÇTI

Kamışlı’dan sivil bir araçla çıkarılan Şahin Cilo, Irak sınırına dek birkaç araç değiştirdi. Cilo ve beraberindeki teröristlere "Yanınıza telsiz, telefon, fotoğraf makinesi, laptop gibi hiçbir elektronik eşya almayın" talimatı verildi.

ulusal.com.tr