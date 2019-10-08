Son dakika haberleri! Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidiyle ilgili Rusya'dan ilk açıklama
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi tehdidi ile ilgili yaptığı açıklamada "Seleflerinin aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı" dedi
Barış Pınarı Harekatı 08.10.2019, 12:05
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın, "Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)" sözlerine yer verdi.
Zaharova, Trump'ın bu tehdidi hakkında kinayeli bir şekilde "Seleflerinin aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı" yorumunu yaptı.
TRUMP NE DEMİŞTİ
Trump, "Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)" ifadelerini kullanmıştı
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