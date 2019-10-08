Son dakika haberleri! Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidiyle ilgili Rusya'dan ilk açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın, "Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)" sözlerine yer verdi.

Zaharova, Trump'ın bu tehdidi hakkında kinayeli bir şekilde "Seleflerinin aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı" yorumunu yaptı.

TRUMP NE DEMİŞTİ

Trump, "Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)" ifadelerini kullanmıştı

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