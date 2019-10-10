Son dakika haberleri! Trump'tan Türkiye'ye tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Trump, Türkiye'yi tehdit etti.

ABD Başkanı Trump'ın paylaşımları şu şekilde:

"IŞİD’in halifeliğini yüzde 100 yendik ve Suriye’de Türkiye’nin saldırısı altındaki bölgede artık askerimiz yok.

İşimizi harika şekilde yaptık!

Şimdi Türkiye, 200 yıldır savaştığı Kürtlere saldırıyor.

Üç seçeneğimiz var: Binlerce asker gönder ve askeri olarak kazan, Türkiye’yi ekonomik olarak yaptırımlarla sert bir şekilde vur, ya da Türkiye ile Kürtler arasında bir anlaşmaya aracılık et"

ulusal.com.tr