Son dakika haberleri! Yeni ve kirli oyun! Teröristler, kiliseyi karargah olarak kullanıyor

Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili güvenlik kaynaklarından aldığı bilgileri Erkan Kol'un sunduğu 16.00 Haber Bülteni'nde aktardı.

Ulusal Kanal'ın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Mehmetçik harekatın gecikmesi pahasına diğer harekatlarda olduğu gibi hassasiyeti koruyarak faaliyetlerine devam ediyor.

TERÖRİSTLERİN KİRLİ OYUNU

Öte yandan bölücü terör örgütü PKK/PYD, Tel Abyad'daki bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı. Teröristler, kiliseden Mehmetçiğe saldırı düzenliyor.

Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi, şunları söyledi:

"Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre yeni bilgi daha var. Bu bilgi çok önemli. Tabi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dini, kültürel yapılara hassasiyet gösterdiğini bilen teröristler şu anda Tel Abyad tarafında henüz terörden temizlenmemiş bir köydeki kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı. Bu çok önemli. Bu aslında teröristlerin yeni kirli oyunlarından bir tanesi."

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