Son dakika! Kremlin, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup ile ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda Türkiye'nin isteği ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin ardından bir araya gelme kararı almıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, günübirlik gezinin 22 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentine gerçekleştirileceği ve Erdoğan ile Putin'in burada bir araya geleceği kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da düzenlediği basın toplantısında Erdoğan’ın salı günü Suriye’deki harekatı Rusya Devlet Başkanı ile görüşeceğini belirtti.

TRUMP'IN ERDOĞAN'A GÖNDERDİĞİ MEKTUP

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupla ilgili bir soruya da yanıt veren Peskov, "Trump’ın mektubunun son derece sıra dışı, devlet başkanları arasındaki yazışmalarda genelde kullanılmayan bir dille yazılmış" dedi.

ulusal.com.tr