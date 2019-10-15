Son dakika! Rusya: Türkiye ve Suriye görüşmeler yapıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye ile Suriye'nin savunma bakanlıkları, istihbarat servisleri ve dışişleri bakanlıkları üstünden ‘gerçek zamanlı olarak’ diyalog halinde olduklarını söyledi
Barış Pınarı Harekatı 15.10.2019, 14:45 15.10.2019, 15:03
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, "Suriye ile Türkiye görüşüyorlar" dedi.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Lavrentyev, şunları söyledi:
"Rusya, Suriye ile Türkiye arasında herhangi bir çatışmaya imkan vermeyecek.
Rusya, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekeceğinden kuşkulu.
Türkiye-Suriye sınırının güvenliği Suriye hükümet güçlerinin bütün sınır boyunca yerleştirilmesi yoluyla sağlanmalı."
Lavrentyev, "Kasım ayı ortasında Astana formatında Suriye görüşmeleri yapılması mümkün" dedi.
ulusal.com.tr
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