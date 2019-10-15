Son dakika! Rusya: Türkiye ve Suriye görüşmeler yapıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, "Suriye ile Türkiye görüşüyorlar" dedi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Lavrentyev, şunları söyledi:

"Rusya, Suriye ile Türkiye arasında herhangi bir çatışmaya imkan vermeyecek.

Rusya, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekeceğinden kuşkulu.

Türkiye-Suriye sınırının güvenliği Suriye hükümet güçlerinin bütün sınır boyunca yerleştirilmesi yoluyla sağlanmalı."

Lavrentyev, "Kasım ayı ortasında Astana formatında Suriye görüşmeleri yapılması mümkün" dedi.

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