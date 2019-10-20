Süleyman Soylu'dan yaptırımlara tepki

Fıratı'n doğusunu terörden arındırmak için yağılan Barış Harekâtına karşı çıkanlara, yaptırım uygulyan ülkere tepki gösterdi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muhtarlar Günü" dolayısıyla düzenlenen yemekte konuştu.



Amerika'nın terör örgütü PKK/YPG'ye silah verdiğini hatırlattı İçişleri Bakanı.



Süleyman Soylu, gerçek dışı haberlere Türkiye'yi ve Türk ordusunu hedef alanlara seslendi.

ulusal.com.tr

