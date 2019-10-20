Süleyman Soylu'dan yaptırımlara tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekâtına karşı Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülkelere tepki gösterdi. Soylu "Bunların karşılığında özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, toprak bütünlüğümüzü, geleceğimizi almak istiyorsanız avucunuzu yalarsınız." ifadelerini kullandı.
Barış Pınarı Harekatı 20.10.2019, 13:20
Fıratı'n doğusunu terörden arındırmak için yağılan Barış Harekâtına karşı çıkanlara, yaptırım uygulyan ülkere tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muhtarlar Günü" dolayısıyla düzenlenen yemekte konuştu.
Amerika'nın terör örgütü PKK/YPG'ye silah verdiğini hatırlattı İçişleri Bakanı.
Süleyman Soylu, gerçek dışı haberlere Türkiye'yi ve Türk ordusunu hedef alanlara seslendi.
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P