Suluk beldesi teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk belde merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Barış Pınarı Harekatı 13.10.2019, 11:35 13.10.2019, 14:38
Suluk beldesi teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk belde merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. 

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi, harekat kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Suriye Milli Ordusu askerleri, belde merkezinde kontrolü sağladı. 

Kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyeti devam ediyor. 

Kaynak: AA
#sülük #Barış Pınarı Harekatı #Tel Abyad #YPGPKK
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