Suriye'den çekilen Amerikan askerleri Irak'a gidecek
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD askerlerinin Irak'ta konuşlanacağını söyledi. ABD'li bakan çekilme işleminin haftalar alacağını kaydetti.
Barış Pınarı Harekatı 20.10.2019, 12:34 20.10.2019, 12:36
Suriye'den ayrılan ABD askerlerinin bir kısmı Irak'a geçecek.
Açıklamayı ABD Savunma Bakanı Mark Esper yaptı. Orta Doğu ziyareti için ABD'den ayrılan Savunma Bakanı Esper, uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
ABD Savunma Bakanı, Suriye'nin kuzeyinden çekilen yaklaşık bin kadar Amerikan askerinin, Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirdi.
ABD'li bakan, askerlerin nakil işlemlerinin haftalar alacağını söyledi. Esper, bu askerlerin Irak'ta IŞİD ile mücadeleye devam edeceğini ve Irak'ın savunmasına destek olacağını kaydetti.
Trump, daha önce Suriye'nin kuzeyinde görev yapan toplam bin civarında ABD askerini bu ülkeden çekeceğini açıklamıştı.
ulusal.com.tr
Kaynak: AA
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