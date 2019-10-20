Suriye'den çekilen Amerikan askerleri Irak'a gidecek

Suriye'den ayrılan ABD askerlerinin bir kısmı Irak'a geçecek.



Açıklamayı ABD Savunma Bakanı Mark Esper yaptı. Orta Doğu ziyareti için ABD'den ayrılan Savunma Bakanı Esper, uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



ABD Savunma Bakanı, Suriye'nin kuzeyinden çekilen yaklaşık bin kadar Amerikan askerinin, Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirdi.



ABD'li bakan, askerlerin nakil işlemlerinin haftalar alacağını söyledi. Esper, bu askerlerin Irak'ta IŞİD ile mücadeleye devam edeceğini ve Irak'ın savunmasına destek olacağını kaydetti.



Trump, daha önce Suriye'nin kuzeyinde görev yapan toplam bin civarında ABD askerini bu ülkeden çekeceğini açıklamıştı.

ulusal.com.tr