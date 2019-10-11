Suriye Hükümeti: Washington’ın ajanlarının Suriye topraklarında yeri olmayacak!

Suriye yönetimi, Rusya’dan gelen SDG ile görüşme teklifini reddetti. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat, "ülkelerine ihanet eden ayrılıkçılar" olarak nitelediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile diyaloğa geçmeyeceklerini söyledi.

Şam’daki makamında gazetecilere verdiği demeçte Mikdat, SDG ile diyaloğu sürdürüp sürdürmeyeceği sorusuna, “Yabancı güçlere rehin olanlarla diyaloğa girip, konuşmayacağız. Washington’ın ajanlarının Suriye topraklarında yeri olmayacak” yanıtını verdi.