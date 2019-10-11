Suriye Hükümeti: Washington’ın ajanlarının Suriye topraklarında yeri olmayacak!
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı devam ederken, Suriye yönetiminden Rusya'nın PKK/PYD ile görüşme teklifine yanıt geldi. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat yaptığı açıklamada, 'Washington’ın ajanlarının Suriye topraklarında yeri olmayacak' dedi.
Barış Pınarı Harekatı 11.10.2019, 10:14
Suriye yönetimi, Rusya’dan gelen SDG ile görüşme teklifini reddetti. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat, "ülkelerine ihanet eden ayrılıkçılar" olarak nitelediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile diyaloğa geçmeyeceklerini söyledi.
Şam’daki makamında gazetecilere verdiği demeçte Mikdat, SDG ile diyaloğu sürdürüp sürdürmeyeceği sorusuna, “Yabancı güçlere rehin olanlarla diyaloğa girip, konuşmayacağız. Washington’ın ajanlarının Suriye topraklarında yeri olmayacak” yanıtını verdi.
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