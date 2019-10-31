Suriye Ordusu'na teslim olmayan PKK, Türk Ordusu karşısında kaldı

Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakat takvimi işliyor. İki ülke ortak devriyerlere başlayacak. Suriye Ordusu da Barış Pınarı Harekatı dışındaki bölgelerde hızla kontrolü sağlıyor. Terör örgütü,Suriye Hükümeti'ne silah bırakarak teslim oluyor.



Ancak Barış Pınarı Harekatı bölgesi yakınlarında bulunan Tel Tamir bölgesinde, terör örgütü teslimiyet çağrısına uymadı.



Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan PKK/PYD, Suriye'nin örgütün yapısını koruma güvencesi vermemesini gerekçe göstererek, teslim çağrısını kabul etmedi.



Suriye Ordusu örgütün olumsuz yanıtının ardından Tel Tamir'den güçlerini çekti.



Bölücü terör örgütü, Resulayn'ın güneydoğusunda, yani Barış Pınarı Harekatı Bölgesi yakınında bulunan Tel Tamir'de, Türk Ordusu karşısında yalnız kaldı.

ulusal.com.tr