Onlar yılllardır terör örgütü PKK zülmü altında yaşadı. Ancak şimdi Türk ordusu terörü bölgeden temizledi.

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekâtı güvenin kaynağı oldu. Tel Abyatlılar Türk ordusunu büyük bir sevinçle karşıladı.

Mehmetciğin şefkat eli çocukları kucakladı. Artık bölgede kundaktaki bebekten en yaşlısına kadar herkes huzur içinde. Yüzlerdeki gülümseme ise zulmün bittiğinin göstergesi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla Suriyelilerin yanlarında olduklarını vurguladı.

Video, "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" açıklamasıyla paylaşıldı.

Videoda Türk askerinin Suriye'de yardım eli uzattığı çocuklara yer verildi.

ulusal.com.tr