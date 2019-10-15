Suriyeliler topraklarına dönüyor

Kendi topraklarına dönüyorlar. Çünkü Türk ordusu evleri olan Tel Abyad'ı terörden temizledi. Artık bölgede güven ve huzur hakim...

Tel Abyadlılar Barış Pınarı Harekâtı ile terörden kurtarılan ilçelerine dönmeye başladı. İlçe merkezinde YPG/PKK'lı teröristlerle girilen çatışamalar sırasında kentten ayrılan siviller evlerine doğru yola çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine müzahir güçler ise ilçede güvenlik tedbirleri kapsamında arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Kızılay ekibi de insani yardım için Tel Abyad'a girdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını söyledi.

Kınık, Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinde destek olacaklarını ifade etti.

ulusal.com.tr