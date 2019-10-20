Tel-Abyad'da 1 asker şehit oldu

Suriye'de PKK'lıların saldırısı sonucu bir asker şehit oldu.



Konuyla ilgili açıklama Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "ABD ile varılan mutabakata rağmen PKK'lılar Tel Abyad bölgesinde tanksavar ve hafif silahla saldırıda bulundu" denildi.



Saldırıda bir asker şehit oldu bir asker de yaraladı. Saldırıya meşru müdafaa kapsamında anında karşılık verildi.



Mutabakattan bu yana PKK'lılar tarafından 20 taciz atışı yapıldı.



Millî Savunma Bakanlığı, ABD ile yapılan geçici mutabakata aykırı tüm eylemlere rağmen, dün çoğu ambulanstan oluşan 39 araçlık konvoyun Resulay’na emniyetle giriş çıkış yaptığını, yaralılar ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesinin sağlandığı vurgulandı.



Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat sonrasında Barış Pınarı Harekâtına teröristlerin bölgeden çıkması için 120 saatlik ara verilmişti.

ulusal.com.tr