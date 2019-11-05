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Tel Abyad'da bombalı saldırı! PKK/YPG’li teröristler sivilleri hedef aldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Eli kanlı PKK/YPG’li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12:15’te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek.

Barış Pınarı Harekatı 05.11.2019, 14:50
Tel Abyad'da bombalı saldırı! PKK/YPG’li teröristler sivilleri hedef aldı

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Kaynak: AA
#PKKYPG #Tel Abyad
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