Tel Abyad'da fırınlar çalışıyor

Tel Abyad'da halk bölücü örgütün işgalinden kurtuldu. Sosyal ve ekonomik hayat yeniden canlanıyor.

Bölgede fırınlar çalışmaya başladı.

Barış Pınarı Harekatı ile PKK/PYD işgalinden kurtulan iki ilçeden biri Tel Abyad... Mehmetçik bölgeye huzur getirdi.

Gıda ihtiyacı öncelikli. Türk Silahlı Kuvvetleri, kurulan fırınlarda bölge halkı için ekmek yapıp dağıtıyor.

Günlük 3 bin 120 adet ekmek Mehmetçik tarafından üretilip halka doğrudan dağıtılıyor.

Öte yandan TSK, PKK/PYD'nin yaktığı hastanenin yakınlarına getirdiği mobil klinikle, Tel Abyad halkına sağlık hizmeti de vermeye başladı.

Tel Abyad'da güvenlik de üst seviyede.

Teröristler tarafından kullanılan karargah, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne geçti. Mehmetçik bu karargahta huzur nöbeti tutuyor. Hakim noktalarda konuşlanan TSK unsurları, çevredeki hareketliliği kontrol ediyor.

ulusal.com.tr

