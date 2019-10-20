Tel Abyad'da hastalara tedavi desteği

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'dan temizlenen Tel Abyad'dan yeni görüntüler paylaştı.



Hayatın normale dönmeye başladığı, dükkanların yavaş yavaş açıldığı Tel Abyad’da, Mehmetçik bölge halkına yardım ediyor.



Başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor.



Hızla hayatın yeniden canlandırılmaya çalışıldığı Tel Abyad'da, halk PKK zulmünden kurtulmanın huzurunu yaşıyor.



ulusal.com.tr