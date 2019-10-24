Tel Abyad'da hayat normale dönüyor

PKK/PYD bu sokakları bölge halkına dar etmişti. İlçede hayat yeniden başladı.



Barış Pınarı Harekatı ile 9 günde 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 70'ten fazla köyde kontrol sağlandı. Görüntülerdeki ilçe ise Tel Abyad.



Türk Silahlı Kuvvetleri ilçede kısa sürede kontrolü sağladı. Güvenliğin tamamen sağlanması için arama tarama çalışmaları devam ediyor. Mehmetçik, Tel Abyad'ı terör kalıntılarından arındırırken, hayat da normale dönüyor.



Kısa sürede, Tel Abyad sokaklarındaki esnafın iş yerlerinin kepenklerini açmaya başladığı ve vatandaşların alışveriş yaptığı gözlendi.



İlçedeki caddelerde araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekti.

ulusal.com.tr