Tel Abyad'da yaralanan asker şehit oldu

Alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli uzman çavuş Rahmi Kaya, 29 Aralık'ta Tel Abyad'da meydana gelen patlamada yaralandı.

Bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen Kaya, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şehidin cenazesinin Şanlıurfa'da düzenlenecek törenin ardından bugün Erzurum'a gönderileceği bildirildi.

Bekar olan Kaya'nın Erzurum'un Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililerce şehadet haberi verildi.

Haberi alan şehidin annesi Zeliha ve babası Abdurrahman Kaya ile yakınları, şehidin naaşını almak üzere Şanlıurfa'ya gitti.

Kaya'nın şehadet haberini alan bazı komşuları, aile bireylerine taziyelerini iletti.

Şehit Kaya'nın baba evinin bulunduğu bina ile sokak da Türk bayrakları ile donatıldı.

Biri kız 2 kardeşi bulunan şehit Kaya'nın cenazesi, yarın öğle vakti Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde düzenlenecek tören sonrası Karskapı Şehitliği'ne defnedilecek.