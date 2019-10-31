Tel Abyad kentinde hayat normale dönüyor

7 yıl önce ayrıldı doğup büyüdüğü topraklardan Esat Abo. Zorla silah altına almak istediler Ahmet'i. En güzel mesajı ise yıllardır terörün gölgesinde yaşayan İsmail Abdullah yaptı.

Artık güvendeler, daha da önemlisi huzurlular. Türk ordusu Tel Abyad'a barışı getirdi.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK'dan temizlenen Tel Abyad sokaklarında çocukların neşeli sesleri yankılanıyor.

Mehmetçiğin ve Türk Kızılayı'nın uzattığı yardım eli ile halk terörün bıraktığı izleri silmeye çalışıyor.

Zorla göç ettirilenler de evlerine dönmeye başladı. Tel Abyadlı Semir Ahmet, PKK işgali döneminde yaşadıkları zorlukları anlattı.

7 yıldır sığındığı Türkiye'den Tel Abyad'a döndü .

Tel Abyadlı esnaf İsmail Abdullah, evlerini zorla terkedenlere geri dönme çağrısı yaptı.



ulusal.com.tr