Terör koridoru yıkılıyor! Resulayn işgalden kurtarıldı

Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’ta bulunan PKK mevzileri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin nokta atışlarıyla imha ediliyor. O anlar Ulusal Kanal kamerasına böyle yansıdı…

Dengeleri değiştiren operasyon için 9 Ekim’de talimat verildi. Önce hedefler havandan vuruldu, sadece 6 saat sonra kara birlikleri Fırat’ın doğusuna giriş yaptı. Operasyonun dördüncü gününde Resulayn kent merkezi terör örgütünden kurtarıldı.

Terör koridoruna müdahalede ilk aşama, Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki bölgenin temizlenmesiydi. Hızla ilerleyen Türk ordusu 4. Günde Resulayn’ı kurtardı. Resulayn ve Tel Abyad arasındaki 20 köy de terör örgütünden temizlendi.

Stratejik önemdeki M4 karayoluna ulaşılması da terör örgütünü panikletti. Örgütün ana ikmal hattı olan M4 karayolunda tam kontrol sağlandıktan sonra terör örgütünün kent merkezlerinden hızla temizlenmesi bekleniyor.

Suriye’de kara birlikleri ilerlerken sınır hattına intikaller de gece gündüz aralıksız sürüyor.

Köşeye sıkışan örgüt etki yaratmak için sınır kasabalarına saldırılar düzenledi. Havan topu roket atışlarıyla sivil yerleşim birimleri ve gazetecilerin bulunduğu noktalar hedef alındı.

HABER: MEHMET KIVANÇ KAMERA: EKREM DEMİR

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