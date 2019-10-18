Terör örgütü PKK'nın hedefinde siviller var

Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri kontrol altında ancak meskun mahal operasyonları büyük bir hassasiyetle devam ediyor.

Türk Ordusu operasyonlarda sivillere yönelik hassasiyeti ön planda tutarken, bölücü terör örgütünün hedefinde siviller var.

Tel Abyad'ın kontrol alınmasının ardından heyecanla evine dönmek isteyen Mehmet Halil, PKK'nın tuzakladığı bombanın kurbanı oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "güvenlik uyarılarına" rağmen, Mehmet Halil bir an önce evine gitmek istedi. Ancak kurtarılan bölgelerde bomba imha çalışmaları devam ediyor. Mehmet Halil evinin kapısını açar açmaz tuzaklı bomba infilak etti. Yaşamını yitiren Mehmet'in akrabası İsmail Efe Akçakale'de Ulusal Kanal'a konuştu.

Aile cenazeyi Akçakale'de teslim aldı. Cenaze akçakale sınır kapısından Tel Abyad'a gönderildi.

İsmail Efe, terör örgütü PKK-PYD'nin bölge halkına yaşattığı zulmü de anlattı.

HABER: SEDA ANIK

KAMERA: EKREM DEMİR

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