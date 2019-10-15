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Terör örgütü YPG/PKK çocuklara saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesine düzenlediği havan saldırısında 3 çocuğu yaraladı.

Barış Pınarı Harekatı 15.10.2019, 08:20 15.10.2019, 08:45
Terör örgütü YPG/PKK çocuklara saldırdı

YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab (Kobani) ilçesinden düzenlediği havanlı saldırıda, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus'taki sivilleri vurdu.

Teröristlerin, Fırat Nehri'nin doğusundan saat 01.30 sularında ateşlediği havan mermileri, Cerablus'ta sivillerin barındığı bir kampa isabet etti.

Saldırıda, 3 çocuk yaralandı.

Yaralanan çocuklar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sivillerin yaşam alanlarına daha önce de saldırılar düzenleyerek ölüm ve yaralanmalara neden olmuştu.

Kaynak: AA
#YPGPKK #Fırat Kalkanı Harekâtı #cerablus
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