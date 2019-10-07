Amerikan askerleri bölgeden çekiliyor
Amerikan askerleri bölgeden çekiliyor
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam ile ilgili açıklama
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam ile ilgili açıklama
Turuncu listede yer alan terörist Beyan Dera etkisiz hale getirildi
Turuncu listede yer alan terörist Beyan Dera etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden Marmara açıklaması
Meteorolojiden Marmara açıklaması

Terör örgütü YPG/PKK'dan ABD'ye 'Fırat'ın doğusu' suçlaması

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'yi sözünü tutmayarak Fırat'ın doğusundan çekilmek ve bölgeyi savaş alanına çevirmekle suçladı.

Terör örgütü YPG/PKK'dan ABD'ye 'Fırat'ın doğusu' suçlaması

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'yi, sözünü tutmayarak Fırat'ın doğusundan çekilmek ve bölgeyi Türkiye'nin operasyonuna açık hale getirmekle suçladı.

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, sözde sözcülerinden Mustafa Bali'nin Twitter hesabı üzerinden, ABD'yi suçlayıcı bir mesaj yayımladı.

Mesajda, "Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen, ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi ve bölgenin savaş alanına dönmesine izin vererek sınırdan çekilmeye başladı. SDG, kuzeydoğu Suriye'yi ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı." ifadeleri kullanıldı.

DEAŞ tehdidi
Öte yandan örgütün ismini kullandığı SDG de bir yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin sözünü tutmadığının vurgulandığı açıklamada, bunun DEAŞ'la mücadeleye "büyük olumsuz" etki yapacağı iddia edildi.

ABD'li yetkililer, DEAŞ karşıtı mücadele toplantılarında, Suriye'de ele geçirdikleri yabancı DEAŞ'lı ve ailelerinin toplam sayısının 10 bin civarında olduğunu kaydediyor. Bu kişilerin bir kısmı, ABD güçlerince Deyrizor'da üs olarak da kullanılan El Ömer petrol sahasında, diğer kısmı ise YPG/PKK, Kamışlı, Haseke, Malikiye, Tabka ve Rakka cezaevlerine tutuluyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #YPGPKK #fıratın doğusu #abd #sdg #Mustafa Bali
Önceki Haber
Güvenlik güçlerine 'yürüyüş güzergahı' desteği
Sonraki Haber
Blatt, Olympiakos'tan ayrıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.