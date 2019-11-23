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Terör örgütü YPG/PKK'dan bombalı saldırı

MSB: "YPG/PKK, Tel Abyad’ın sanayi bölgesinde sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20’den fazla kişi yaralandı."

Barış Pınarı Harekatı 23.11.2019, 12:01 23.11.2019, 12:11
Terör örgütü YPG/PKK'dan bombalı saldırı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütünün, masum sivillere saldırmayı sürdürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20'den fazla kişi de yaralandı."

Kaynak: AA
#YPGPKK #Tel Abyad
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