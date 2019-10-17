Terör örgütünde moral bozukluğu ve çözülme! 600'e yakın terörist firar etti
Türk Ordusu, Barış Pınarı Harakatıyla PKK'yı bozguna uğrattı. Teröristler Amerika'nın silahlarına rağmen savaşmadan teslim oldu. 9 EKim'den bu yana 600'e yakın terörist firar etti. 40'den fazla terör örgüt üyesi teslim oldu. Suriye'nin kuzeyinde hızla ilerleyen Mehmetçik, adım adım PKK'yı bölgedne temizliyor
Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Ordusu destan yazdı. 9 Ekim'de başlayan operasyonla birlikte PKK Suriye'nin kuzeyinde kaçacak delik aradı.
Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar etti. 40'a yakın terörist de teslim oldu.
Sadece 9 günde 637 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Örgütte moral bozukluğu da yaşanıyor. Sözde lider kadro harekat bölgesinden kaçtı.
Tel Abyad ve Rasulayn'da kontrolü sağlayan Türk Sİlahlı Kuvvetleri ilerlemeye devam ediyor.
Rasulayn ilçesinde de patlayıcı temizleme çalışmaları sürüyor. Komando birlikleri, PKK'nın sığınak olarak kullandığı tünelleri yok ediyor.
Çatışmaların yer yer sürdüğü ilçe merkezindeki arazi ve meskun mahalde arama yaparak, terörü adım adım temizliyor.
ulusal.com.tr
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P