Terörist Murat Karayılan koalisyon güçlerine 'hava sahası'nı Türkiye kapa diye yalvardı

Fırat'ın doğusunda terör örgütü köşeye sıkıştı. PKK ele başlarından Murat Karayılan koalisyon güçlerinden yardım istedi.

Örgüte yakın sosyal medya hesaplarında Karayılan'ın mesajı paylaşıldı. Terörist Karayılan, koalisyon ülkelerinden medet umdu.

Karayılan, "Şimdi bu koalisyon güçleri açıklamalarında bu işgale karşı olduklarını belirtmekteler. Eğer gerçekten de bu işgale karşılarsa o zaman Kuzey-Doğu Suriye hava sahasını Türk devletine kapatsınlar. Bunu yapmazlarsa, bu güçler samimi değildir, iki yüzlüdür." dedi

Barış Pınarı Harekatı'da Mehmetçik PKK'lıları adeta bozguna uğrattı. Suriye'nin kuzeyinde bulunan sözde lider kadro tek tek bölgeden kaçmaya başladı.

ulusal.com.tr